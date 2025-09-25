Colombia 23 lavoratori salvati dopo 43 ore intrappolati in una miniera d' oro

(LaPresse) Ventitré lavoratori sono stati tratti in salvo dopo essere rimasti intrappolati per 43 ore in una miniera d’oro crollata nel nord della Colombia. L’incidente è avvenuto nella miniera La Reliquia, situata nel dipartimento di Antioquia, a causa di un cedimento geomeccanico. I minatori, accolti da applausi e lacrime di gioia, sono riusciti a uscire con le proprie forze, aiutandosi con una corda per risalire il pozzo. Durante le operazioni di salvataggio, sono stati forniti loro cibo, acqua e ventilazione. La miniera si trova su un terreno della canadese Aris Mining, ma è gestita da una cooperativa locale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

