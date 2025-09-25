ABBONATI A DAYITALIANEWS L’aggressione durante un finto appuntamento di lavoro. Una donna di 28 anni ha risposto a un annuncio online per un impiego come addetta alle pulizie in appartamenti turistici, ma il presunto colloquio si è trasformato in una violenza sessuale. Ad aggredirla è stato un uomo di 58 anni, già con precedenti per abusi, ora arrestato su disposizione del gip di Ragusa dopo la richiesta della procura. La denuncia e l’indagine dei carabinieri. La vittima, dopo la violenza, si è confidata con il medico curante e con un familiare, trovando il coraggio di sporgere denuncia. Da qui sono scattate le indagini dei carabinieri, che hanno rapidamente raccolto gli elementi necessari per l’arresto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Colloquio di lavoro si trasforma in incubo: 28enne violentata a Ragusa