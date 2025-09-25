Collisione fra drone e aereo di linea in Russia | danni al velivolo ma i piloti non si erano accorti di nulla

Il fatto, accaduto il 2 agosto scorso, è emerso dopo una inchiesta dell'Agenzia federale russa per il trasporto aereo. L'equipaggio infatti non ha notato alcun impatto o anomalia operativa durante il volo e solo dopo l’ atterraggio i tecnici hanno scoperto una ammaccatura di circa 11 centimetri di larghezza sull’ala dell'aereo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: collisione - drone

**Buonasera al gruppo,** pur non possedendo alcun drone, dal 2020 sono in possesso dell’Attestato A1-A3, che scadrà il prossimo **18/09/2025**. In data **08/09/2025**, tramite il portale ENAC, ho effettuato con successo il rinnovo. Al termine della session - facebook.com Vai su Facebook

Usa, collisione sfiorata tra aereo di linea e un caccia. È la seconda volta in pochi giorni: cosa sta succedendo nei cieli Usa? - Washington, 26 luglio 2025 – Sfiorata la collisione tra un aereo passeggeri e un caccia, solo la brusca manovra del pilota del volo di linea ha evitato la tragica collisione. quotidiano.net scrive

Paura in USA, sfiorata collisione tra aereo di linea e un caccia: “Sceso di 90 metri in 36 secondi”. 2 feriti - Collisione sfiorata nelle scorse ore nei cieli USA tra un aereo di linea della Southwest Airlines e un caccia. Secondo fanpage.it