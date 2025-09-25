Colleferro I campioni dell’Asd Valle del Sacco Colleferro Bocce in trasferta a Perugia per i Campionati Italiani di categoria
Cronache Cittadine COLLEFERRO – Dopo una meravigliosa stagione ricca di soddisfacenti risultati, l’affiatato team di campioni di bocce del presidente Fabio Cedrone L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
In questa notizia si parla di: colleferro - campioni
Confessioni, ricorsi e strategie difensive: la Suprema Corte dovrà stabilire la sorte dei due campioni di arti marziali che massacrarono il 21enne a Colleferro - facebook.com Vai su Facebook