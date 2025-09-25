Colico | omicidio in un magazzino alla periferia della città

Il corpo di un elettricista, il cittadino romeno Florean Ioan, nato nel 1987, è stato rinvenuto senza vita nella serata di ieri in un magazzino alla periferia di Colico. Secondo quanto riferito dai colleghi di LeccoToday i primi rilievi effettuati dai carabinieri sotto il coordinamento della.

