coldiretti il popolo del grano scende in piazza a firenze protesta agricoltori

Arezzo, 25 settembre 2025 – Il popolo del grano scende in piazza con una grande mobilitazione che coinvolgerà, da Nord a Sud del Paese, a nche da Arezzo la partecipazione alla manifestazione in Toscana con centinaia di agricoltori della Coldiretti che arriveranno a Firenze per denunciare le manovre di veri e propri trafficanti che utilizzano le importazioni di prodotto straniero per far crollare i prezzi di quello italiano, scesi ormai drammaticamente sotto i costi di produzione. Speculazioni che rischiano di far drasticamente diminuire le capacità produttive del Paese in un settore strategico per l’approvvigionamento alimentare, con pesanti conseguenze dal punto di vista economico e ambientale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

