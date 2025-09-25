Codogno Bike to Work Day registra numeri da record | boom di donne

Codogno (Lodi), 25 settembre 2025 – Il Bike to Work Day 2025 del Lodigiano a Codogno ha segnato numeri da record, con una crescita superiore al 50% rispetto alle edizioni precedenti. La manifestazione, sostenuta dal Comune e dalla MTA venerdì e di cui con la fine di settembre 2025 è arrivato un positivo bilancio, ha trasformato il percorso casa-lavoro in una festa di sport e sostenibilità, conquistando sempre più spazio nel calendario cittadino. Si sono difesi bene anche i Comuni limitrofi. Le protagoniste in sella. La vera sorpresa è arrivata dalle donne: il 65% dei partecipanti è stato femminile, spesso organizzato in piccoli gruppi di colleghe e amiche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

