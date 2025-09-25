Codice Mercury | la spiegazione del finale del film

Codice Mercury, diretto da Harold Becker, si inserisce in un momento particolare della carriera di Bruce Willis. Reduce dal successo di pellicole d’azione come Trappola di cristallo – Die Hard e i suoi seguiti, ma anche da prove più sfumate in film come L’esercito delle 12 scimmie e Il quinto elemento, Willis in questo caso veste i panni di un agente dell’FBI disilluso, offrendo una performance che mescola la sua consueta fisicità a un lato più introspettivo e vulnerabile. Rispetto agli altri ruoli dello stesso periodo, il personaggio di Art Jeffries in Codice Mercury segna un tentativo di spostare il suo archetipo da eroe d’azione puro a figura più complessa e tormentata. 🔗 Leggi su Cinefilos.it