CoDAU 2025 all’Università Bocconi | competizione e collaborazione per affrontare le sfide globali

Riccardo Taranto, Consigliere Delegato dell'Università Bocconi che ha ospitato il recente Convegno Nazionale dei Direttori Generali di tutte le Università Italiane, ha espresso grande apprezzamento per l'evento, sottolineando l'importanza di un approccio sinergico per superare le sfide contemporanee dell'università italiana. "Il Convegno è stato uno sforzo organizzativo ma anche un grande piacere di poter ospitare a Milano per la prima volta il CoDAU all'Università Bocconi. La coopetizione ovvero come le università debbano da un lato competere ma dall'altro collaborare, è oggi indispensabile per affrontare le sfide dell'intelligenza artificiale, dell'internazionalizzazione, dei cambiamenti geopolitici e di calo demografico.

