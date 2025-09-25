Cocaina e hashish in casa lui resta in carcere mentre la moglie torna in libertà

Lecceprima.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

GALLIPOLI - Cosimo Della Ducata resta in carcere, Pamela Casalino torna in libertà: è il risultato dell’interrogatorio della coppia di Gallipoli, lui di 52 anni, lei di 43, arrestata due giorni fa dagli agenti del commissariato locale (qui, la notizia).In particolare, il primo, assistito. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cocaina - hashish

Spaccio di cocaina e hashish davanti al bar Cià Birretta di Milano, scattano il blitz e la chiusura

Gallipoli, arrestato 30enne con oltre 1?kg di hashish e 210?g di cocaina trovati durante un controllo stradale

Fermati per un controllo, gettano hashish e cocaina dal finestrino

Cocaina e hashish in casa, lui resta in carcere, mentre la moglie torna in libertà - L’uomo ha dichiarato di essere l'unico proprietario degli stupefacenti e che la coniuge sarebbe stata all’oscuro ... lecceprima.it scrive

Nascondeva cocaina e hashish in casa, un arresto in Calabria - La Polizia ha sequestrato 1 chilo di hashish, suddiviso in 10 panetti da 100 grammi l’uno, circa 80 grammi di cocaina, e numeroso materiale di confezionamento ... Come scrive zoom24.it

Cerca Video su questo argomento: Cocaina Hashish Casa Resta