Coca-Cola è con Israele e contro Gaza via dai distributori del Comune di Napoli | la petizione dei dipendenti
Circa 150 dipendenti del Comune di Napoli, in una petizione, hanno chiesto di eliminare la Coca-Cola dai distributori di Palazzo San Giacomo. L'assessore al Welfare Luca Trapanese si è mostrato a favore della richiesta. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Trump cambia anche la Coca-Cola: addio a uno storico ingrediente
Trump dice di aver convinto Coca-Cola a usare zucchero canna al posto di sciroppo mais
Oltre 7mila pezzi iconici di Coca-Cola, la collezione di una vita dei coniugi Alessandrini diventa museo a Rio Salso
Carolina porterà la Fiamma Olimpica per la Coca Cola alle olimpiadi invernali di Milano / Cortina mosaico di Carolina polaroid 2025 by Maurizio Galimberti
Coca Cola Village, anche Cristina D'Avena tra i protagonisti
