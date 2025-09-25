Coca-Cola è con Israele e contro Gaza via dai distributori del Comune di Napoli | la petizione dei dipendenti

Circa 150 dipendenti del Comune di Napoli, in una petizione, hanno chiesto di eliminare la Coca-Cola dai distributori di Palazzo San Giacomo. L'assessore al Welfare Luca Trapanese si è mostrato a favore della richiesta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

coca cola 232 israele“Coca-Cola &#232; con Israele e contro Gaza, via dai distributori del Comune di Napoli”: la petizione dei dipendenti - Circa 150 dipendenti del Comune di Napoli, in una petizione, hanno chiesto di eliminare la Coca- Si legge su fanpage.it

coca cola 232 israele“Coca Cola con Israele contro Gaza, via dai distributori degli uffici comunali”. L’assessore dice sì - Luca Trapanese: "Piccolo grande gesto" ... Secondo msn.com

