CMcom – Galliani rinuncia alla presidenza del Monzail futuro è ancora al Milan? Cosa filtra

2025-09-25 10:51:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Andrea Distaso 25 set 2025, 12:51 Ultimi aggiornamenti: 25 set 2025, 13:03 L’ormai ex amministratore delegato del club brianzolo potrebbe tornare nell’altra squadra del suo cuore: ancora da individuare il suo incarico Con l’addio ufficiale di Fininvest e della famiglia Berlusconi al Monza Calcio, che da oggi passa al fondo statunitense Beckett Layne Ventures, si conclude anche l’avventura di Adriano Galliani da amministratore delegato della squadra della sua città e per la quale non ha mai nascosto di fare il tifo. Oltre che per il Milan. 🔗 Leggi su Justcalcio.com