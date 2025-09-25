Climate summit | la Cina rischia seriamente di diventare leader nella lotta contro la crisi climatica no non è uno scherzo

Praticamente tutti i paesi sono in ritardo. E su chi li ha già presentati aleggia il sospetto che si tratti di una mossa mediatica. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Climate summit: la Cina rischia seriamente di diventare leader nella lotta contro la crisi climatica (no, non è uno scherzo)

In questa notizia si parla di: climate - summit

Africa Climate Summit 2025: ad Addis Abeba la seconda edizione del vertice che mette l’Africa al centro dell’agenda climatica globale

All’Assemblea generale delle Nazioni unite mercoledì 24 settembre sarà la giornata del clima. Se non fosse un concetto così abusato da aver perso ormai tutta la sua forza, verrebbe da parlare di «ultima chiamata». La convocazione del Climate Summit è l'azz - facebook.com Vai su Facebook

Al via il secondo Africa climate summit. «Noi vittime della crisi climatica, ora finanziamenti equi» Il continente contribuisce per meno del 4% alle emissioni globali, ma subisce alcuni degli impatti più duri del riscaldamento globale - X Vai su X

Cina-Ue, difficile summit a Pechino: esile accordo su terre rare - Non è stato un summit facile, quello tra Cina e Unione europea che si è tenuto oggi a Pechino. Riporta notizie.tiscali.it