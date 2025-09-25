Clima case green e bollette | ' Energie per la città' e Comune presentano un evento gratuito

Energie per la Città, società in house del Comune di Cesena, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, organizza un evento aperto a tutti i cittadini dedicato a temi fondamentali come il clima, le abitazioni sostenibili e la gestione consapevole delle bollette energetiche.L’appuntamento è. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Mutui case green: come ottenere finanziamenti per l’efficienza energetica - Come funzionano i mutui Case Green per ristrutturare casa e adeguarla alla direttiva UE che impone classe E entro il 2030. Segnala tag24.it

Case green: mutui più convenienti e valore che resiste nel tempo - Il prezzo medio degli immobili di classe A e B è superiore di circa 500 euro al metro quadro rispetto a quelli di classe intermedia e di 700 euro per le altre tipologie. Secondo mutuionline.it