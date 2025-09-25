Cliffhanger 2 Pierce Brosnan sostituisce Sylvester Stallone nel film in arrivo nel 2026
Uscirà nel 2026 al cinema (almeno negli USA) Cliffhanger 2 di Jaume Collet-Serra, soft reboot del film con Sylvester Stallone, interpretato però da Pierce Brosnan e Lily James. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
In questa notizia si parla di: cliffhanger - pierce
Pierce Brosnan’s Remake of a Sylvester Stallone Action Classic Gets a Massive Release Update - Pierce Brosanan’s remake of the 1993 Sylvester Stallone action classic Cliffhanger just got a massive release update following success at TIFF. Da collider.com
‘Cliffhanger’ Reboot Goes to Row K Entertainment, Pierce Brosnan, Lily James Starring - Serra’s fresh take on Sylvester Stallone's 1993 action flick was picked up in an eight- Riporta msn.com