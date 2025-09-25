Cliffhanger 2 Pierce Brosnan sostituisce Sylvester Stallone nel film in arrivo nel 2026

Comingsoon.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uscirà nel 2026 al cinema (almeno negli USA) Cliffhanger 2 di Jaume Collet-Serra, soft reboot del film con Sylvester Stallone, interpretato però da Pierce Brosnan e Lily James. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

cliffhanger 2 pierce brosnan sostituisce sylvester stallone nel film in arrivo nel 2026

© Comingsoon.it - Cliffhanger 2, Pierce Brosnan sostituisce Sylvester Stallone nel film in arrivo nel 2026

In questa notizia si parla di: cliffhanger - pierce

cliffhanger 2 pierce brosnanPierce Brosnan’s Remake of a Sylvester Stallone Action Classic Gets a Massive Release Update - Pierce Brosanan’s remake of the 1993 Sylvester Stallone action classic Cliffhanger just got a massive release update following success at TIFF. Da collider.com

cliffhanger 2 pierce brosnan‘Cliffhanger’ Reboot Goes to Row K Entertainment, Pierce Brosnan, Lily James Starring - Serra’s fresh take on Sylvester Stallone's 1993 action flick was picked up in an eight- Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Cliffhanger 2 Pierce Brosnan