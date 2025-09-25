Subito dopo aver letto la notizia della morte di Claudia Cardinale, mi sono messa a guardare la nuova stagione di “Slow Horses”, e a un certo punto la segretaria dice a Gary Oldman che quella sigaretta lo ucciderà, e lui risponde: è per quello che la fumo. Sono corsa su Google a vedere quanti diavolo di anni abbia Oldman, e mi sono rasserenata perché, benché abbiamo visto parecchi dei nostri poster morire prima del tempo, da David Bowie a Carrie Fisher, abbiamo comunque deciso che l’età in cui è lecito morire sia in questo secolo come minimo quella in cui cominci per 8, ma forse addirittura per 9. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Claudia Cardinale, Robert Redford e la fine della prima generazione pop