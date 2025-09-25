Claudia Cardinale Robert Redford e la fine della prima generazione pop
Subito dopo aver letto la notizia della morte di Claudia Cardinale, mi sono messa a guardare la nuova stagione di “Slow Horses”, e a un certo punto la segretaria dice a Gary Oldman che quella sigaretta lo ucciderà, e lui risponde: è per quello che la fumo. Sono corsa su Google a vedere quanti diavolo di anni abbia Oldman, e mi sono rasserenata perché, benché abbiamo visto parecchi dei nostri poster morire prima del tempo, da David Bowie a Carrie Fisher, abbiamo comunque deciso che l’età in cui è lecito morire sia in questo secolo come minimo quella in cui cominci per 8, ma forse addirittura per 9. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
In questa notizia si parla di: claudia - cardinale
Claudia Cardinale, l’indomabile: “Ho avuto la fortuna di rappresentare tante donne”
Addio a Claudia Cardinale, la diva silenziosa che parlava con lo sguardo
Si è spenta a 87 anni Claudia Cardinale, eccola nel 2017 al funerale di Pasquale Squitieri – Il video
Addio a Claudia Cardinale Era il 2016 sul set di Nobili bugie, fu molto emozionante conversare assieme. L’altro ricordo che porto è la mostra della nostra Cineteca su Sergio Leone, dove veniva ricostruito tutto il making of di “C’era una volta il West”. Lei indi - facebook.com Vai su Facebook
È morta l’attrice Claudia Cardinale. Con quello sguardo «monellesco» (come lo definì Moravia), ha saputo restituire al cinema tutto e il suo contrario, fluttuando fra misura ed esplosione. di Cristiano Governa osservatoreromano.va/it/news/2025-0… - X Vai su X
Perché siamo orfani di Claudia Cardinale e Robert Redford; Novecento e non più Novecento Claudia Cardinale, Robert Redford e la fine della prima generazione pop; Addio a Claudia Cardinale, icona del cinema. Girò La ragazza di Bube ad Anghiari.
Con l'addio delle due star rischia di svanire anche qualcosa di più grande: l’idea stessa di un cinema che sapeva sognare, raccontare, osare, e soprattutto resistere al tempo. - Con l'addio delle due star rischia di svanire anche qualcosa di più grande: l’idea stessa di un cinema che sapeva sognare, raccontare, osare, e soprattutto resistere al tempo. Segnala msn.com
Claudia Cardinale: morta l’icona del cinema italiano a 87 anni - Claudia Cardinale, leggenda del cinema italiano, è morta ieri all'età di 87 anni a Nemours, vicino a Parigi, dove viveva da tempo. Riporta tuttotek.it