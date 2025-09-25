Claudia Cardinale martedì i funerali dell’attrice a Parigi

(Adnkronos) – I funerali dell'attrice Claudia Cardinale, morta tre giorni fa all'età di 87 anni, si terranno martedì 30 settembre alle 14:30 nella Chiesa di Saint-Roch, nel primo arrondissement di Parigi. Lo ha annunciato il suo agente Laurent Savry all'Afp. Successivamente, sarà cremata "in presenza dei familiari più stretti", ha precisato l’agente. Inoltre, un omaggio . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: claudia - cardinale

Claudia Cardinale, l’indomabile: “Ho avuto la fortuna di rappresentare tante donne”

Addio a Claudia Cardinale, la diva silenziosa che parlava con lo sguardo

Si è spenta a 87 anni Claudia Cardinale, eccola nel 2017 al funerale di Pasquale Squitieri – Il video

Novecento e non più Novecento Claudia Cardinale, Robert Redford e la fine della prima generazione pop Di @lasoncini https://linkiesta.it/2025/09/claudia-cardinale-morte-novecento-attrice/… via @Linkiesta - X Vai su X

Per omaggiare Claudia Cardinale, scomparsa a 87 anni, Palazzo Chigi di Ariccia le dedica la mostra “I fantasmi del Palazzo”, con la riproduzione dell’abito di Angelica ne Il Gattopardo #castellinotizie Palazzo Chigi Ariccia - facebook.com Vai su Facebook

Claudia Cardinale,funerali martedì in chiesa parigina Saint-Roch - La cerimonia funebre religiosa di Claudia Cardinale sarà celebrata martedì 30 settembre, alle 14:30, nella chiesa parigina di Saint- Come scrive ansa.it

I funerali di Claudia Cardinale - I funerali di Claudia Cardinale si svolgeranno a Parigi e saranno in forma pubblica: al momento questa è la comunicazione della famiglia dell'attrice, scomparsa il 23 settembre a 87 anni. Si legge su today.it