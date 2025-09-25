Claudia Cardinale l' eredità milionaria tra case aziende ristoranti e una squadra di calcio Il patrimonio come sarà diviso tra i figli

Leggo.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un lascito stimato in 245 milioni di euro, tra proprietà immobiliari, contratti pubblicitari e attività imprenditoriali: è questo il patrimonio che Claudia Cardinale lascia -. 🔗 Leggi su Leggo.it

claudia cardinale l eredit224 milionaria tra case aziende ristoranti e una squadra di calcio il patrimonio come sar224 diviso tra i figli

© Leggo.it - Claudia Cardinale, l'eredità milionaria tra case, aziende, ristoranti e una squadra di calcio. Il patrimonio come sarà diviso tra i figli

In questa notizia si parla di: claudia - cardinale

Claudia Cardinale, l’indomabile: “Ho avuto la fortuna di rappresentare tante donne”

Addio a Claudia Cardinale, la diva silenziosa che parlava con lo sguardo

Si è spenta a 87 anni Claudia Cardinale, eccola nel 2017 al funerale di Pasquale Squitieri – Il video

claudia cardinale eredit224 milionariaClaudia Cardinale, l'eredità milionaria tra case, aziende, ristoranti e una squadra di calcio. Il patrimonio come sarà diviso tra i figli - Un lascito stimato in 245 milioni di euro, tra proprietà immobiliari, contratti pubblicitari e attività imprenditoriali: è questo il patrimonio che Claudia Cardinale lascia ... Si legge su leggo.it

Claudia Cardinale tra fondazioni, diritti d’immagine e la villa di Nemours: ecco quanto vale il patrimonio della storica attrice - Negli ultimi anni la Cardinale aveva scelto di vivere lontano dai riflettori, in una splendida dimora del XVIII secolo immersa nel verde a circa ... Lo riporta affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Claudia Cardinale Eredit224 Milionaria