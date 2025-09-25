Claudia Cardinale il ricordo della figlia Claudia Squitieri e il tributo dei fan alla casa a Nemours

(askanews) – «Ha fatto parte della mia vita»: sul cancello verde della casa di Claudia Cardinale a Nemours, a sud di Parigi, alcuni vicini depongono dei bouquet, come Patricia, profondamente commossa nel rendere omaggio a una «grandissima attrice». Claudia Squitieri, figlia della leggenda del cinema, incontrando la stampa ha ricordato la madre scomparsa. GUARDA LE FOTO Claudia Cardinale, le foto più belle: capelli e make up di una diva per caso. «Mia madre ha avuto la fortuna di trascorrere gli ultimi anni della sua vita circondata da tutto questo, dall’amore delle persone che venivano qui, che volevano salutarla, che la incontravano. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Claudia Cardinale, il ricordo della figlia Claudia Squitieri e il tributo dei fan alla casa a Nemours

