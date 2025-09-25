Claudia Cardinale funerali il 30 settembre nella chiesa parigina di Saint-Roch

Lettera43.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La cerimonia funebre religiosa di Claudia Cardinale verrà celebrata martedì 30 settembre, alle 14:30, nella chiesa parigina di Saint-Roch in rue Saint-Honoré, nel I arrondissement. Lo hanno annunciato i familiari dell’attrice, morta a 87 anni il 23 settembre. Un ultimo omaggio religioso sarà poi reso il giorno successivo nella chiesa di Saint-Jean-Baptiste a Nemours, cittadina alle porte di Parigi dove risiedeva l’attrice. Articolo completo: dal blog Lettera43. 🔗 Leggi su Lettera43.it

claudia cardinale funerali il 30 settembre nella chiesa parigina di saint roch

© Lettera43.it - Claudia Cardinale, funerali il 30 settembre nella chiesa parigina di Saint-Roch

In questa notizia si parla di: claudia - cardinale

Claudia Cardinale, l’indomabile: “Ho avuto la fortuna di rappresentare tante donne”

Addio a Claudia Cardinale, la diva silenziosa che parlava con lo sguardo

Si è spenta a 87 anni Claudia Cardinale, eccola nel 2017 al funerale di Pasquale Squitieri – Il video

claudia cardinale funerali 30Claudia Cardinale, martedì il funerale nella chiesa di Saint-Roch a Parigi - La cerimonia funebre religiosa di Claudia Cardinale sarà celebrata martedì 30 settembre, alle 14:30, nella chiesa parigina di Saint- Scrive msn.com

claudia cardinale funerali 30Claudia Cardinale, martedì i funerali dell’attrice a Parigi - I funerali dell'attrice Claudia Cardinale, morta tre giorni fa all'età di 87 anni, si terranno martedì 30 settembre alle 14:30 nella Chiesa di Saint- Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Claudia Cardinale Funerali 30