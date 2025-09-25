Claudia Cardinale funerali il 30 settembre nella chiesa parigina di Saint-Roch
La cerimonia funebre religiosa di Claudia Cardinale verrà celebrata martedì 30 settembre, alle 14:30, nella chiesa parigina di Saint-Roch in rue Saint-Honoré, nel I arrondissement. Lo hanno annunciato i familiari dell’attrice, morta a 87 anni il 23 settembre. Un ultimo omaggio religioso sarà poi reso il giorno successivo nella chiesa di Saint-Jean-Baptiste a Nemours, cittadina alle porte di Parigi dove risiedeva l’attrice. Articolo completo: dal blog Lettera43. 🔗 Leggi su Lettera43.it
