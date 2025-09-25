Clamoroso Luciano Moggi | Chiedere la grazia? E perché? Io non ho…

Luciano Moggi, ex direttore generale della Juventus e figura centrale dello scandalo Calciopoli, torna a parlare in un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Radiato a vita dal mondo del calcio, Moggi ha respinto con decisione l’ipotesi di chiedere la grazia: “ La grazia la chiede chi ha avuto un ergastolo. Io ho pagato, sto pagando, ma non ho ammazzato nessuno e la gente lo sa “. Parole che confermano la volontà dell’ex dirigente di non cercare scorciatoie o riabilitazioni formali. Moggi ha ripercorso brevemente il suo passato, sottolineando come la sua figura resti divisiva ma ancora riconosciuta da parte di una fetta di tifosi e addetti ai lavori. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

