Clamoroso Lamine Yamal: il Pallone d’Oro era già suo Hanno cambiato l’assegnazione all’ultimo momento"> Sembrava oramai una formalità, doveva essere solo consegnato il premio. Invece all’ultimo istante tutto è cambiato. Tutto sembrava apparecchiato per vedere Lamine Yamal sollevare il Pallone d’Oro 2025. Voci, indiscrezioni e sussurri avevano alimentato l’attesa fino a far credere che l’impresa fosse già compiuta. La platea si preparava a consacrare uno dei talenti più giovane di sempre. Alla fine però, il verdetto ha premiato Ousmane Dembélé, protagonista assoluto di una stagione scintillante con il PSG. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

