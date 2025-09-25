Clamoroso Lamine Yamal | il Pallone d’Oro era già suo | Hanno cambiato l’assegnazione all’ultimo momento
Clamoroso Lamine Yamal: il Pallone d’Oro era già suo Hanno cambiato l’assegnazione all’ultimo momento"> Sembrava oramai una formalità, doveva essere solo consegnato il premio. Invece all’ultimo istante tutto è cambiato. Tutto sembrava apparecchiato per vedere Lamine Yamal sollevare il Pallone d’Oro 2025. Voci, indiscrezioni e sussurri avevano alimentato l’attesa fino a far credere che l’impresa fosse già compiuta. La platea si preparava a consacrare uno dei talenti più giovane di sempre. Alla fine però, il verdetto ha premiato Ousmane Dembélé, protagonista assoluto di una stagione scintillante con il PSG. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Papà Lamine Yamal: "Pallone d'Oro a Dembelé? Clamoroso danno morale"
CLAMOROSO : PER IL SECONDO ANNO DI FILA LAMINE YAMAL VINCE IL PREMIO FRANCESCO PIO ESPOSITO PER IL MIGLIOR GIOCATORE UNDER 21 - facebook.com Vai su Facebook
Pallone d'Oro 2025 a Dembelé: l'ultimo prima dell'era Yamal - I 4 rivali tra Lamine e il record di Messi - Yamal chiude al secondo posto nella classifica del Pallone d'Oro: fenomeno dal talento smisurato, ma questo era l'anno di Ousmane Dembelè. affaritaliani.it scrive
Il bel gesto di Lamine Yamal subito dopo il mancato Pallone d’Oro: “Ci ha fatto accostare ed è sceso” - Dopo aver perso il Pallone d'Oro contro Dembelé, Lamine Yamal ha sorpreso la delegazione del Barcellona fermandosi a comprare hamburger a mezzanotte ... Da fanpage.it