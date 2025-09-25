Claire’s in stato di crisi due ore di sciopero il 26 settembre Presidio a Curno

LA MOBILITAZIONE. L’istanza di liquidazione giudiziale coinvolge oltre 300 dipendenti a livello nazionale, 10 nella Bergamasca. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

