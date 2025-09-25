Cittadino sente due spari e chiama i carabinieri trovati bossoli calibro 9 sull’asfalto

Lecceprima.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

UGENTO – Due bossoli calibro 9 sullasfalto, nessun obiettivo certo. Non sono state trovate tracce di sangue per terra, né si sono presentate persone negli ospedali salentini con ferite da arma da fuoco. Tantomeno risultano autovetture o abitazioni prese di mira. Tutti elementi piuttosto. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cittadino - sente

cittadino sente due spariSpari dopo la rissa, i testimoni: «Siamo saliti sugli alberi» - Gli spari per regolare i conti dopo una violenta rissa tra 70 ragazzi, alcuni giovanissimi, in centro cittadino. Si legge su quotidianodipuglia.it

Ostia: spari in strada da un'auto in corsa, trovati due bossoli - La prima cosa da fare per i carabinieri del gruppo Ostia è trovare il destinatario del messaggio. Secondo rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Cittadino Sente Due Spari