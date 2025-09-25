Cittadella profumo di vetta | Caprioni ribalta il Tuttocuoio
CITTADELLA 2 TUTTOCUOIO 1 CITTADELLA: Anino; Sabotic (33’st Boccaccini), Calanca, Fort; Camara (44’st Sardella), Dodaro, Marchetti, Manzotti (5’st Carretti); Caprioni (38’st Mandelli); Sala (15’st Carrozza), Formato. A disp. Celenza, Orlandi, Rovatti, Barozzini. All. Gori. TUTTOCUOIO: Riccó, Bardini (37’st Mangiaracina), Fino, Bechini, Colferai (12’st Di Natale), Sichi, Del Rosso (6’st Perugi), Di Stefano, Salto, Giorgetti (42’st Berto), Pinzolo (28’st Renda). A disp. Testoni, Renda, Severi, Cicioni, Chiti. All. Filicano Arbitro: Monti di Como Reti: 47’pt (rig.) Fino, 18’st e 31’st Caprioni Note: ammoniti Manzotti, Formato, Caprioni, Calanca, Salto, Di Natale La Cittadella da rimonta colpisce ancora e dopo la Correggese ribalta anche il Tuttocuoio, ottenendo la terza vittoria in 4 gare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
