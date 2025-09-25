Città della Scienza | un weekend di esperimenti scoperte e divertimento

Città della Scienza si prepara a vivere un weekend all’insegna della curiosità e del divertimento scientifico nei giorni 27 e 28 settembre 2025. Il polo di Bagnoli apre le sue porte dalle 9 alle 17, accogliendo famiglie, appassionati e turisti con un programma ricco di iniziative pensate per sorprendere visitatori di ogni età. Gli ospiti potranno sperimentare la meraviglia della scienza attraverso “Scienza a colori”, un’attività molto speciale che, alle 11:30 e alle 15:00, promette di trasformare la scoperta scientifica in un vortice di esperimenti spettacolari e colorati, dai pigmenti in fuga agli inchiostri danzanti, con giochi visivi e momenti di autentica sorpresa. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: citt - scienza

La città si mobilita tra scienza e comunità e Palazzo Gallone si illumina di viola. - facebook.com Vai su Facebook

Weekend di esperimenti e scoperte a Città della Scienza: in scena lo show "E-Sperimentiamo con l'acqua" - Città della Scienza invita famiglie e visitatori a un fine settimana all'insegna della meraviglia e del divertimento il 20 e 21 settembre 2025. Lo riporta napolitoday.it

Città della Scienza, un lungo weekend di avventure scientifiche: il programma - Il 19 settembre e per tutto il fine settimana, Città della Scienza porta piccoli e grandi a vivere un’avventura straordinaria tra scienza, natura e tecnologia! 2anews.it scrive