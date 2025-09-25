Cisl Sicilia su Rendiconto 2024 | Governo regionale convochi imprese e parti sociali
"Le novità finanziarie presentate ieri dal governo regionale sono certamente importanti, perché possono rappresentare l'avvio di una stagione di investimenti". Così il segretario generale della Cisl Sicilia, Leonardo La Piana, commenta la presentazione da parte dell'esecutivo Schifani del. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Cisl Sicilia sul Rendiconto 2024: «Programmare gli investimenti con il confronto sociale» - Le novità finanziarie illustrate ieri dal governo regionale guidato da Renato Schifani, in occasione della presentazione del Rendiconto 2024, accendono il dibattito tra le parti sociali. Scrive msn.com
Rendiconto della Regione, La Piana: “Novità finanziarie importanti” - PALERMO – “Le novità finanziarie presentate ieri dal governo regionale sono certamente importanti, perché possono rappresentare l’avvio di una stagione di investimenti”. Secondo livesicilia.it