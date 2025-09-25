Cisl Liguria lancia una raccolta fondi per la popolazione di Gaza

Genovatoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindacato Cisl Liguria ha fatto sapere di essersi mobilitato, attraverso le proprie sedi provinciali, per sostenere la sottoscrizione nazionale della Cisl e fornire un aiuto concreto alla popolazione civile di Gaza. Chiunque voglia contribuire può effettuare un versamento utilizzando le. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cisl - liguria

Cisl Liguria, dal torneo di calcetto mille euro a Flying Angels Foundation per i bimbi malati

Cisl Fp Liguria: "Comune, organici al collasso, soprattutto nei servizi educativi 0-6 anni"

cisl liguria lancia raccoltaCisl Liguria lancia una raccolta fondi per Gaza: “Un gesto collettivo di responsabilità e speranza” - La Cisl Liguria si mobilita per sostenere la popolazione civile di Gaza, promuovendo una raccolta fondi nell’ambito della sottoscrizione ... Lo riporta telenord.it

cisl liguria lancia raccoltaGaza, raccolta fondi su iniziativa della Cisl - Anche la segreteria regionale ligure si sta mobilitando per sostenere  la sottoscrizione nazionale del sindacato, per aiutare concretamente la popolazione civile ... Da rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Cisl Liguria Lancia Raccolta