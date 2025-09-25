CIRT – Ciuffi leader del Tricolore terra lancia la sfida al Vermentino
Scatta domani il penultimo round del Campionato Italiano Rally Terra 2025 che vede al comando il pilota fiorentino: “Finale di stagione difficile, faremo del nostro meglio”. Il Campionato Italiano Rally Terra 2025 entra nella sua fase finale e Tommaso Ciuffi si prepara a difendere la leadership in classifica in vista del 22° Rally dei Nuraghi . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
In questa notizia si parla di: cirt - ciuffi
CIRT – Ciuffi allunga in classifica dopo il San Marino Rally