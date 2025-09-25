Ciro Amodio investe nel cuore della città e riapre con una grande novità

Napolitoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 30 settembre riapre dopo una ristrutturazione radicale il punto vendita Ciro Amodio di Via Vittoria Colonna a Chiaia, tra via dei Mille e Piazza Amedeo: un nuovo layout, ma anche una nuova offerta che risponde a una domanda crescente del quartiere, il consumo fuori casa.Il progetto di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ciro - amodio

ciro amodio investe cuoreCiro Amodio investe nel quartiere Chiaia, riapre dopo una radicale ristrutturazione in via Vittoria Colonna - Riapre dopo una ristrutturazione radicale il punto vendita Ciro Amodio di Via Vittoria Colonna a Chiaia, tra via dei Mille e Piazza Amedeo: un nuovo layout, ... Segnala napolivillage.com

Cerca Video su questo argomento: Ciro Amodio Investe Cuore