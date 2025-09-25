CircoSvista torna in scena, per trasformare i sogni in realtà. Tutto comincia durante la festa di Capodanno: un botto di emozioni, riflessioni e soprattutto caos. Perché, come recitava Nietzsche, "bisogna avere un caos dentro di sé per partorire una stella danzante". Non a caso si intitola “Non più di un albero non meno di una stella“ lo spettacolo teatrale che la Compagnia CircoSvista porterà in scena sabato 4 ottobre, alle 20.30, al teatro Binario 7 di Monza. È una performance unica e coinvolgente, dove il pubblico verrà trasportato in un mondo di sogni, emozioni, riflessioni e scoprirà, che i sogni possono diventare realtà. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - CircoSvista torna in scena. Gli attori non vedenti su palco senza barriere