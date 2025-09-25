Cinzia Pinna sangue e polvere bianca nella casa del delitto | ancora ignoto il movente
(Adnkronos) – Emanuele Ragnedda ha ammesso di aver ucciso Cinzia Pinna con un colpo di pistola, ma ancora non si conosce il motivo. Gli specialisti del Ris di Cagliari hanno sequestrato diversi reperti nella sua casa nelle campagne di Palau. I Carabinieri hanno trovato tracce di sangue ma anche polvere bianca e sarà necessario l'esame . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
In questa notizia si parla di: cinzia - pinna
Cinzia Pinna, 33 anni di Castelsardo, è scomparsa: vista l’ultima volta in un pub a Palau quattro giorni fa
?Cinzia Pinna, la 33enne scomparsa da dodici giorni: c'è un indagato. L'ultima serata in un locale con gli amici
Cinzia Pinna scomparsa da dodici giorni: c'è un indagato. L'ultima serata della 33enne in un locale con gli amici
Cinzia Pinna, la collega: “Le dissi andiamo via, lei era agitata e restò fuori dal locale” - X Vai su X
Le ha sparato e nascosto il cadavere ma il movente resta un mistero – ecco cosa sappiamo La morte di Cinzia Pinna e il racconto di Emanuele Ragnedda, accusato di omicidio e occultamento di cadavere - facebook.com Vai su Facebook
Cinzia Pinna, sangue e polvere bianca nella casa del delitto: ancora ignoto il movente - Emanuele Ragnedda ha ammesso di aver ucciso Cinzia Pinna con un colpo di pistola, ma ancora non si conosce il motivo. Segnala adnkronos.com
Femminicidio Cinzia Pinna, in casa di Emanuele Ragnedda trovate tracce di sangue e polvere bianca - Emanuele Ragnedda ha confessato di aver ucciso con un'arma da fuoco Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo scomparsa l'11 settembre scorso. msn.com scrive