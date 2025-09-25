Cinzia Pinna l' ultima sera con Ragnedda ripresa dalle telecamere | lei sale sulla sua auto La collega che l' ha vista per ultima | Era agitata

E' stata l'ultima a vedere viva Cinzia Pinna la sera dell'11 settembre. «Ero con lei nello stesso locale, il?Bianco e Rosso? di Palau. Ma non siamo andate via. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Cinzia Pinna, l'ultima sera con Ragnedda ripresa dalle telecamere: lei sale sulla sua auto. La collega che l'ha vista per ultima: «Era agitata»

In questa notizia si parla di: cinzia - pinna

Cinzia Pinna, 33 anni di Castelsardo, è scomparsa: vista l’ultima volta in un pub a Palau quattro giorni fa

?Cinzia Pinna, la 33enne scomparsa da dodici giorni: c'è un indagato. L'ultima serata in un locale con gli amici

Cinzia Pinna scomparsa da dodici giorni: c'è un indagato. L'ultima serata della 33enne in un locale con gli amici

Omicidio Cinzia Pinna, parla l’amica che l'ha vista al locale: "Era agitata, voleva restare" #25settembre #cinziapinna - X Vai su X

Ha ucciso la 33enne di Castelsardo Cinzia Pinna. Chi era L'imprenditore del vino Emanuele Ragnedda ? chi è il 26enne milanese che insieme a lui avrebbe occultato il corpo di Cinzia ? Nelle sue parole a sostegno delle produzioni vitivinicole, la personalità - facebook.com Vai su Facebook

Cinzia Pinna, l'ultima sera con Ragnedda ripresa dalle telecamere: lei sale sulla sua auto. La collega che l'ha vista per ultima: «Era agitata» - E' stata l'ultima a vedere viva Cinzia Pinna la sera dell'11 settembre. Da msn.com

Cinzia Pinna uccisa. L'ultima notte con Emanuele Ragnedda e la confessione: "Il corpo è lì, nella mia tenuta" - Il 41enne fermato dai carabinieri ha ammesso di aver ucciso con un'arma da fuoco la donna di 33 anni, scomparsa dallo scorso 11 settembre a Palau (Sassari) ... Lo riporta today.it