Cinzia Pinna la collega | Le dissi andiamo via lei era agitata e restò fuori dal locale

25 set 2025

Parla la donna che per ultima ha visto viva la vittima del femminicidio in Gallura: “La sera in cui sparì rimasi con lei al bar fino alle due. Anche due giorni prima non era tornata a dormire”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

Cinzia Pinna, 33 anni di Castelsardo, è scomparsa: vista l’ultima volta in un pub a Palau quattro giorni fa

?Cinzia Pinna, la 33enne scomparsa da dodici giorni: c'è un indagato. L'ultima serata in un locale con gli amici

Cinzia Pinna scomparsa da dodici giorni: c'è un indagato. L'ultima serata della 33enne in un locale con gli amici

Cinzia Pinna, la collega: “Le dissi andiamo via, lei era agitata e restò fuori dal locale”; Cinzia Pinna uccisa tra i vigneti, confessa Emanuele Ragnedda: “Le ho sparato e l’ho nascosta”; Ritrovato il corpo di Cinzia Pinna, Emanuele Ragnedda confessa il femminicidio. Arrestato.

