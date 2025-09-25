Cinzia Pinna Emanuele Ragnedda in elicottero alla festa della madre dopo l’omicidio | il giallo del movente

La svolta dopo due settimane di indagini. Ha partecipato ad una festa di famiglia poche ore dopo l’ omicidio di Cinzia Pinna, 33enne di Castelsardo scomparsa la notte tra l’11 e il 12 settembre e ritrovata senza vita dopo giorni di ricerche. Emanuele Ragnedda, 41 anni, imprenditore vitivinicolo di Arzachena, ha ammesso di averla uccisa con un colpo di pistola nella sua tenuta di Conca Entosa, nelle campagne di Palau. Il racconto è emerso dopo quattro ore di interrogatorio davanti al procuratore di Tempio, Gregorio Capasso. «Ha rivelato tutto», ha spiegato il legale, Luca Montella. Restano però da chiarire i contorni del delitto e soprattutto il movente. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Cinzia Pinna, Emanuele Ragnedda in elicottero alla festa della madre dopo l’omicidio: il giallo del movente

In questa notizia si parla di: cinzia - pinna

Cinzia Pinna, 33 anni di Castelsardo, è scomparsa: vista l’ultima volta in un pub a Palau quattro giorni fa

?Cinzia Pinna, la 33enne scomparsa da dodici giorni: c'è un indagato. L'ultima serata in un locale con gli amici

Cinzia Pinna scomparsa da dodici giorni: c'è un indagato. L'ultima serata della 33enne in un locale con gli amici

Omicidio Cinzia Pinna, dalla scomparsa alla confessione di Ragnedda. Cosa sappiamo - X Vai su X

Le ha sparato e nascosto il cadavere ma il movente resta un mistero – ecco cosa sappiamo La morte di Cinzia Pinna e il racconto di Emanuele Ragnedda, accusato di omicidio e occultamento di cadavere - facebook.com Vai su Facebook

Alla festa in elicottero dopo il femminicidio di Cinzia Pinna: Emanuele Ragnedda e le ore successive al delitto - Emanuele Ragnedda, l’imprenditore che ha confessato il femminicidio di Cinzia Pinna, è andato a una festa dopo aver commesso il delitto: è quanto rivela il Corriere della Sera secondo cui il 41enne si ... tpi.it scrive

Scomparsa Cinzia Pinna, l’imprenditore Emanuele Ragnedda indagato per omicidio: “Ha fatto prime ammissioni” - Avrebbe fatto "prime ammissioni" agli inquirenti Emanuele Ragnedda, 41 anni, imprenditore vinicolo indagato per omicidio nell'ambito dell'inchiesta ... Da fanpage.it