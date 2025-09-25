Cinzia Pinna Emanuele Ragnedda | Ho sparato per difendermi avevamo litigato

Una lite finita nel sangue. Sarebbe questa la versione fornita agli inquirenti durante l'interrogatorio, mercoledì 24 settembre 2025 in caserma, da Emanuele Ragnedda, l'imprenditore. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Cinzia Pinna, Emanuele Ragnedda: «Ho sparato per difendermi, avevamo litigato»

In questa notizia si parla di: cinzia - pinna

Cinzia Pinna, 33 anni di Castelsardo, è scomparsa: vista l’ultima volta in un pub a Palau quattro giorni fa

?Cinzia Pinna, la 33enne scomparsa da dodici giorni: c'è un indagato. L'ultima serata in un locale con gli amici

Cinzia Pinna scomparsa da dodici giorni: c'è un indagato. L'ultima serata della 33enne in un locale con gli amici

Omicidio Cinzia Pinna, dalla scomparsa alla confessione di Ragnedda. Cosa sappiamo - X Vai su X

Le ha sparato e nascosto il cadavere ma il movente resta un mistero – ecco cosa sappiamo La morte di Cinzia Pinna e il racconto di Emanuele Ragnedda, accusato di omicidio e occultamento di cadavere - facebook.com Vai su Facebook

Cinzia Pinna uccisa da Emanuele Ragnedda, cosa non torna: l'ultima notte insieme, la fuga in gommone, l'arma, il cadavere nel casolare, chi è l'amico coinvolto - Emanuele Ragnedda, l'imprenditore vinicolo accusato dell'omicidio di Cinzia Pinna, dopo ore di interrogatorio ha confessato l'omicidio nelle sue tenute vitivinicole ad Arzachena ... Lo riporta leggo.it

Alla festa in elicottero dopo il femminicidio di Cinzia Pinna: Emanuele Ragnedda e le ore successive al delitto - Emanuele Ragnedda, l’imprenditore che ha confessato il femminicidio di Cinzia Pinna, è andato a una festa dopo aver commesso il delitto: è quanto rivela il Corriere della Sera secondo cui il 41enne si ... Da tpi.it