Cinzia i piercing e le frasi di Pavese Ragnedda e il bianco da 1.600 euro

«Chiedevo un letargo, un anestetico, una certezza di essere ben nascosto. Non chiedevo la pace nel mondo ma la mia». Rilette ora, le parole che Cinzia aveva scritto sulla sua bacheca Facebook il 20 gennaio suonano come un doloroso epitaffio. Prese in prestito dalla «Casa in Collina» di Cesare Pavese, resteranno un'amara eredità. E poi ancora: «Conosco il peso di perdere tutto e di ricominciare», quasi un messaggio di consolazione a chi ora piange. Volto schietto e look alternativo, sguardo aperto e piercing sul viso, Cinzia, 33 anni di Castelsardo, famiglia di ristoratori, raccontava poco di sé sui social, quasi nulla. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Cinzia, i piercing e le frasi di Pavese. Ragnedda e il bianco da 1.600 euro

#Sardegna La scomparsa di Cinzia Pinna, 33 anni, sparita l’11 settembre. Fermato un noto imprenditore del vino, Emanuele Ragnedda. Stava tentando di fuggire in barca. La cronaca di @SimoneZazzera - X Vai su X

