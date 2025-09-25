Cinque rapine in una mattina tra Torre del Greco Torre Annunziata e Trecase | arrestato 49enne

Cinque rapine in ore ore. Tutte tra i comuni di Torre del Greco, Torre Annunziata e Trecase. In sequenza e a pochi minuti l’una dall’altra. In manette è finito un 49enne oplontino, gravemente sospettato di essere l’autore dei cinque colpi. . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Cinque rapine in una mattina tra Torre del Greco, Torre Annunziata e Trecase: arrestato 49enne

Torre Annunziata, arrestato 49enne autore delle rapine all’alba: recuperato il bottino - Le ricerche si sono concluse nel centro di Torre Annunziata, dove è stato rinvenuto prima il ciclomotore e poi, grazie a un mirato appostamento, il presunto autore ... Da ilgazzettinovesuviano.com

Torre Annunziata, cinque rapine in pochi minuti: arrestato 49enne - Nelle prime ore della mattino di ieri, tra i comuni di Torre del Greco, Torre Annunziata e Trecase, si sono registrate , in sequenza ed a pochi minuti l'una dall'altra, cinque ... msn.com scrive