Tempo di lettura: < 1 minuto È accusato di essere l’autore di due delle cinque rapine ai danni di altrettanti negozianti consumate in breve tempo ieri tra Torre del Greco, Torre Annunziata e Trecase, nel Napoletano, il 49enne, arrestato dai poliziotti e dai militari di Torre Annunziata, i quali sospettano che sia responsabile anche delle restanti tre. Il 49enne sarebbe stato incastrato dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza passati al setaccio dagli investigatori. Le forze dell’ordine hanno prima individuato a Torre Annunziata lo scooter utilizzato dal rapinatore, un motociclo con targa rubata a Torre del Greco, e poi, grazie a un appostamento, anche il 49enne trovato in possesso dello stesso casco e degli stessi indumenti usati dall’autore dei colpi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Cinque rapine in sequenza nel Napoletano: arrestato un 49enne