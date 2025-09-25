Cinque medaglie internazionali per l’AKA - Accademia Karate Arezzo
Arezzo, 25 settembre 2025 – Cinque medaglie internazionali aprono la nuova stagione dell’A.K.A. - Accademia Karate Arezzo. Tredici atleti della società aretina guidata dal Maestro Enzo Bertocci sono stati convocati nella rappresentativa toscana per partecipare all’Open di Slovenia 2025 a Kranj dove, a confronto con ottocento coetanei di tutta Europa, sono riusciti a conquistare due ori, due argenti, un bronzo e altri positivi piazzamenti ai piedi del podio. Questi bei risultati hanno contribuito al prestigioso secondo posto nella classifica generale conseguito dalla squadra della Regione Toscana Karate alle spalle dei soli padroni di casa della Slovenia, ma davanti ad altre rappresentative da Croazia, Ungheria, Bosnia-Erzegovina, Polonia, Slovacchia e Serbia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
