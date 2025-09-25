Cinque borseggiatrici minorenni fermate a Venezia | sventati due furti ai danni di turiste
Il nucleo anti-borseggio della polizia locale di Venezia ha colto in flagranza di reato cinque giovani borseggiatrici, tutte minorenni, in due distinti episodi avvenuti nell’area di San Marco, sventando così due tentativi di furto. Il primo si è verificato nel pomeriggio di sabato 20 settembre. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Borseggiatrici di 13, 14 e 15 anni fermate a San Marco: sventati due furti ai danni di turiste. Ragazzine bloccate dentro la chiesa di San Moisè - Sventati due furti ai danni di turisti nell'area di San Marco a Venezia. Si legge su msn.com
Venezia, sono tutte libere le 130 borseggiatrici fermate in nove mesi - Gli agenti che si occupano di questo fenomeno sono comunque attenti nel prevenire che dilaghi. Scrive news.fidelityhouse.eu