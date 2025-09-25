Cinque borseggiatrici minorenni fermate a Venezia | sventati due furti ai danni di turiste

Veneziatoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nucleo anti-borseggio della polizia locale di Venezia ha colto in flagranza di reato cinque giovani borseggiatrici, tutte minorenni, in due distinti episodi avvenuti nell’area di San Marco, sventando così due tentativi di furto. Il primo si è verificato nel pomeriggio di sabato 20 settembre. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

