cinque aerei russi intercettati dai caccia della nato vicino alla lettonia

Gli Stati Uniti hanno schierato quattro F-16 e un aereo di sorveglianza per intercettare quattro jet militari russi vicino all'Alaska. I velivoli di Mosca, mai entrati nei cieli americani o canadesi, sono rimasti nello spazio aereo internazionale. Voli di "routine" si dice, che non sono considerati una minaccia. Rientrano però in un clima di tensione estremamente alto: due caccia ungheresi della Nato hanno infatti intercettato cinque jet russi vicino alla Lettonia, senza però entrare nel suo spazio aereo. Come fatto invece dai droni non identificati. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

