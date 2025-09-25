Cinema La casa delle bambole di Gabby arriva nelle sale

Roma, 25 set. (askanews) – Arriva per la prima volta sul grande schermo l’amata serie di successo mondiale “La Casa delle Bambole di Gabby”. Dal debutto nel 2021, la serie ha fatto innamorare i bambini di tutto il mondo, che su Netflix hanno seguito con entusiasmo le avventure di Gabby e dei suoi amici. Creata da Traci Paige Johnson e Jennifer Twomey, “La Casa delle Bambole di Gabby” accompagna i piccoli spettatori in un mondo pieno di sorprese, dove ogni episodio si apre con un colpo di scena e si trasforma in un viaggio animato tra dolci gattini che vivono all’interno della casetta delle bambole di Gabby. 🔗 Leggi su Ildenaro.it