Cinema ‘Esprimi un desiderio’ con Diego Abatantuono e Max Angioni

Tv2000.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da oggi nelle sale il film “Esprimi un desiderio” con la coppia formata da Diego Abatantuono e Max Angioni. Servizio di Fabio Falzone TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

