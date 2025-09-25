Cinema da Venezia alle sale | esce La voce di Hind Rajab
Roma, 25 set. (askanews) – Arriva oggi in 430 sale italiane “La voce di Hind Rajab” di Kaouther Ben Hania, Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria all’82esima Mostra del Cinema di Venezia. Il film è stato anche designato Film della Critica dal SNCCI e definito dalla stampa nazionale e internazionale come “un capolavoro”, “il film più importante della Mostra”, “potente, urgente, vitale”. Con il supporto produttivo e il sostegno di grandi nomi del cinema internazionale come Brad Pitt e Alfonso Cuarón, la regista Ben Hania, già celebrata per il suo “Quattro figlie” distribuito in Italia da I Wonder Pictures come questo film, racconta la sconvolgente storia vera di Hind Rajab, bambina palestinese di sei anni, rimasta intrappolata sotto il fuoco incrociato di una sparatoria a Gaza a gennaio 2024, e dei tentativi disperati della Mezzaluna Rossa di trarla in salvo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: cinema - venezia
Venezia 82, Emanuela Fanelli sarà la madrina e conduttrice della Mostra del Cinema 2025
Il Book Adaptation Rights Market è una perla poco nota del festival del cinema di Venezia che a volte scopre i Leoni d'oro di domani
C’è chi a Venezia parla di tutto tranne che di cinema e poi, per fortuna, c’è “Light & Magic”
La nuova programmazione del Circuito Cinema Venezia Ecco i film in sala dal 25 settembre al 1 ottobre https://v41.it/L1ngy Cultura Venezia Venezia Unica Città metropolitana di Venezia - facebook.com Vai su Facebook
Mostra Cinema Venezia 2025, i vincitori e il Leone d'Oro in diretta - X Vai su X
Cinema, da Venezia alle sale: esce “La voce di Hind Rajab” - (askanews) – Arriva oggi in 430 sale italiane “La voce di Hind Rajab” di Kaouther Ben Hania, Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria all’82esima Mostra del Cinema di Venezia. Lo riporta askanews.it
Trama e quando esce al cinema “Father Mother Sister Brother” di Jarmusch, Leone d’oro a Venezia 2025 - Diretto da Jim Jarmusch, il film racconta tre storie che indagano le relazioni fra genitori, figli e fratelli. iodonna.it scrive