Ciclista travolta e uccisa da una betoniera a Milano la Procura chiede condanna per l'assessore Granelli

Cristina Scozia è deceduta il 20 aprile 2023 dopo essere stata travolta da una betoniera mentre girava in bici a Milano. La Procura ha chiesto condanne per l'autotrasportatore, due dirigenti comunali e Marco Granelli, al tempo assessore alla Mobilità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ciclista muore travolta da un camion a Salisburgo. Vittima una 23enne originaria di Bressanone.

Porto Torres: ciclista travolto da un'auto, è grave

Ciclista travolta e uccisa da una betoniera a Milano, la Procura chiede condanna per l'assessore Granelli - La 39enne era stata uccisa il 20 aprile 2023 mentre si trovava in bici su una ciclabile tra via Sforza e corso di Porta Vittoria, travolta da una betoniera.

Milano, investita e uccisa da una betoniera sulla ciclabile: chiesta condanna per l'assessore Granelli - L'allora titolare della Mobilità imputato di omicidio colposo stradale per la morte di Cristina Scozia, insieme a due dirigenti comunali.