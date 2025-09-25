Ciclista travolta e uccisa da una betoniera a Milano la Procura chiede condanna per l'assessore Granelli

Fanpage.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cristina Scozia è deceduta il 20 aprile 2023 dopo essere stata travolta da una betoniera mentre girava in bici a Milano. La Procura ha chiesto condanne per l'autotrasportatore, due dirigenti comunali e Marco Granelli, al tempo assessore alla Mobilità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ciclista - travolta

Ciclista travolta da un'auto alla rotonda tra viale Risorgimento e via Decio Raggi: trasportata al Bufalini con l'elisoccorso

Paura in pieno centro, bambina travolta da un ciclista

Ieri in Campania: bimba travolta da un ciclista, a Caserta maxi operazione della Gdf

ciclista travolta uccisa betonieraCiclista travolta e uccisa da una betoniera a Milano, la Procura chiede condanna per l’assessore Granelli - La 39enne era stata uccisa il 20 aprile 2023 mentre si trovava in bici su una ciclabile tra via Sforza e corso di Porta Vittoria, travolta da una betoniera. Segnala fanpage.it

ciclista travolta uccisa betonieraMilano, investita e uccisa da una betoniera sulla ciclabile: chiesta condanna per l’assessore Granelli - L’allora titolare della Mobilità imputato di omicidio colposo stradale per la morte di Cristina Scozia, insieme a due dirigenti comunali. Scrive ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Ciclista Travolta Uccisa Betoniera