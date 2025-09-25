Ciclista travolta da una betoniera sulla pista ciclabile | chiesta la condanna per l' assessore Granelli
Due anni e 4 mesi per l'uomo alla guida della betoniera che travolse e uccise la 39enne Cristina Scozia sulla pista ciclabile, un anno a testa per l'allora assessore alla Mobilità Marco Granelli e per due ex dirigenti del Comune di Milano.Queste le condanne chieste dal pubblico ministero Mauro. 🔗 Leggi su Today.it
Ciclista travolta e uccisa da una betoniera a Milano, la Procura chiede condanna per l’assessore Granelli - Cristina Scozia è deceduta il 20 aprile 2023 dopo essere stata travolta da una betoniera mentre girava in bici a Milano ... Riporta fanpage.it
Milano, travolta e uccisa da una betoniera sulla pista ciclabile: chiesta condanna a un anno per l'assessore Marco Granelli - Risponde, con due dirigenti comunali, di presunte irregolarità nella realizzazione di quella pista. Come scrive milano.corriere.it