Ciclista travolta da una betoniera sulla pista ciclabile | chiesta la condanna per l' assessore Granelli

Due anni e 4 mesi per l'uomo alla guida della betoniera che travolse e uccise la 39enne Cristina Scozia sulla pista ciclabile, un anno a testa per l'allora assessore alla Mobilità Marco Granelli e per due ex dirigenti del Comune di Milano.Queste le condanne chieste dal pubblico ministero Mauro. 🔗 Leggi su Today.it