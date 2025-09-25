Ciclista evita cinghiale e viene travolto da un furgone

25 set 2025

Tragedia nella frazione Polvica, a confine tra Cancello Scalo, Acerra e il nolano. Un uomo di 62 anni, Francesco Esposito di Pomigliano d’Arco, è morto dopo un tragico incidente stradale in bicicletta.Secondo quanto ricostruito, l’uomo, titolare di un’officina meccanica, stava procedendo in. 🔗 Leggi su Casertanews.it

