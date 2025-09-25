Ciclismo sulle strade del Valdarno l' internazionale Ruota D' Oro

Terranuova Bracciolini, 25 settembre 2025 – Martedì 30 settembre è in programma sulle strade del Valdarno con partenza ed arrivo a Terranuova Bracciolini, la 55^ Ruota D’Oro valevole anche per il 93° Gran Premio Festa del Perdono, che vede tra i 176 iscritti di 35 squadre anche il Campione Italiano Alessandro Borgo e quello austriaco Schrettl. Roberto Magini ed Ercole Mealli stanno definendo gli ultimi particolari su questa prestigiosa gara che l’anno scorso vide l’affermazione di Roman Ermakov che correva per il CTF, confluito nel 2025 nella squadra sviluppo della Bahrein dove è presente anche il campione italiano Alessandro Borgo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

