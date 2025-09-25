Ciclismo sulle strade del Valdarno l' internazionale Ruota D' Oro
Terranuova Bracciolini, 25 settembre 2025 – Martedì 30 settembre è in programma sulle strade del Valdarno con partenza ed arrivo a Terranuova Bracciolini, la 55^ Ruota D’Oro valevole anche per il 93° Gran Premio Festa del Perdono, che vede tra i 176 iscritti di 35 squadre anche il Campione Italiano Alessandro Borgo e quello austriaco Schrettl. Roberto Magini ed Ercole Mealli stanno definendo gli ultimi particolari su questa prestigiosa gara che l’anno scorso vide l’affermazione di Roman Ermakov che correva per il CTF, confluito nel 2025 nella squadra sviluppo della Bahrein dove è presente anche il campione italiano Alessandro Borgo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: ciclismo - strade
Ciclismo: tre grandi eventi in settembre sulle strade della Valdera
Côte che sembrano montagne. Cosa ci dicono del ciclismo le strade piene di gente al Tour del France
Ciclismo, il 'Giro del Mito' ha portato i partecipanti sulle strade di Pantani: Bagno di Romagna in festa
La sfida iridata del ciclismo mondiale è pronta a infiammare le strade di #Kigali2025! Le grandi emozioni del Mondiale di Ciclismo su Strada ti aspettano sui canali di Eurosport, disponibili su #. Vai in volata e attiva la tua offerta su http: - facebook.com Vai su Facebook
Ciclismo, i super Mondiali del 2031 assegnati al Trentino: la rassegna iridata torna in Italia dopo 11 anni - Ufficiale l’assegnazione al congresso Uci di Kigali, in Ruanda, dove si sta svolgendo l'edizione attuale: saranno in palio i titoli di tutte le discipline tranne il cross ... Riporta gazzetta.it
Mondiali di ciclismo 2031, Uci verso assegnazione al Trentino. Le news - Una grande notizia per lo sport italiano: nel pomeriggio di giovedì 25 settembre verrà ufficializzata l’assegnazione del “Super Mondiale” 2031 al Trentino: strada e pista insieme, con l’utilizzo del v ... Scrive sport.sky.it