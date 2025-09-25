Tempo di prove in linea ai Mondiali di ciclismo su strada in Ruanda. In terra africana va in scena domani la gara dedicata agli uomini under 23: l’Italia si gioca qualcosa di importante con una squadra di qualità, a caccia di un titolo vinto nel 2019 e nel 2021 con Samuele Battistella e Filippo Baroncini. Percorso durissimo quello nei dintorni di Kigali: 164,6 chilometri, undici tornate. Due gli strappi da affrontare: Côte de Kigali Golf (800 metri all’8,1%, con punte massime al 14%) e Côte de Kimihurura (1,3 km al 6,3%, tutta in ciottolato) che avrà lo scollinamento a poco più di un chilometro dal traguardo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ciclismo: Lorenzo Finn cerca il colpaccio nella prova in linea under 23 ai Mondiali, favorito Jarno Widar