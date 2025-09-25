Ciclismo | Lorenzo Finn cerca il colpaccio nella prova in linea under 23 ai Mondiali favorito Jarno Widar
Tempo di prove in linea ai Mondiali di ciclismo su strada in Ruanda. In terra africana va in scena domani la gara dedicata agli uomini under 23: l’Italia si gioca qualcosa di importante con una squadra di qualità, a caccia di un titolo vinto nel 2019 e nel 2021 con Samuele Battistella e Filippo Baroncini. Percorso durissimo quello nei dintorni di Kigali: 164,6 chilometri, undici tornate. Due gli strappi da affrontare: Côte de Kigali Golf (800 metri all’8,1%, con punte massime al 14%) e Côte de Kimihurura (1,3 km al 6,3%, tutta in ciottolato) che avrà lo scollinamento a poco più di un chilometro dal traguardo. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: ciclismo - lorenzo
Ciclismo, Nel memorial penna-baldassini. Velo Club, primo acuto di Lorenzo La Monica Martinelli conquista la medaglia di bronzo
Ciclismo, Giovanni Lonardi trionfa al GP di Plouay. Settimo Lorenzo Conforti
Quando corre Lorenzo Finn ai Mondiali di ciclismo 2025? Orari cronometro e gara in linea, programma, tv
Mondiali ciclismo, Lorenzo Finn sfiora il podio nella crono https://ift.tt/xgsE06h https://ift.tt/AJpiEBF - X Vai su X
L'ora del Ciclismo. . Alberto Cavalieri & Lorenzo Moschini testing the Valdarda Bike 2025 course… and from the GoPro one thing is clear: PURE ADRENALINE! Jumps, curves and technical sections that push you to the limit the track is ready to light up - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Ciclismo, Mondiali ciclismo 2025 in DIRETTA: CHE BEFFA! Dominio di Soderqvist, 4° Finn a 4" dall’argento - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO U23 FEMMINILE DI CICLISMO DALLE 10. Come scrive oasport.it
Lorenzo Finn 4° ai Mondiali: “Indicazioni per la gara in linea”. Il ct Villa: “Dispiace, difficile da accettare” - Lorenzo Finn voleva salire sul podio nella cronometro dei Mondiali U23 di ciclismo a Kigali. Da oasport.it